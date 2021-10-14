СМИ: В Норвегии неизвестный убил 4 человек

В результате атак в норвежском городе Кунгсберг погибли несколько человек.

По меньшей мере четыре человека погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл стрельбу стрелами из лука в людном месте.

Как передает Report, об этом сообщает газета VG со ссылкой на источники.

"По меньшей мере четверо убиты", - пишет газета.

Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас на пресс-конференции не смог назвать точное число погибших. Он отметил, что инцидент произошел в людном месте, где много магазинов. Подозреваемого задержали недалеко от места стрельбы.

22:50

В результате атак в норвежском городе Кунгсберг погибли несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , в результате инцидента также есть раненые.

По данным агентства, нападавший использовал лук и стрелы. Полиция уже задержала его.