Волна протестов в Нигерии: Франция убивает Нигер

Демонстрация против планируемой военной акции Франции в отношении Нигера прошла на севере Нигерии. О возможности акции заявили главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

На севере Нигерии прошла демонстрация против планируемой военной акции Франции в отношении Нигера.

Как передает Report , об этом сообщила нигерийская газета The Nation.

О возможности такой военной акции заявили главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

"Долой Францию!", "Франция убивает Нигер!", - под такими транспарантами шествовали участники акции. "Мы не хотим войны!", "Война против Нигера несправедлива!", "Это заговор западных сил!" - скандировали они. Манифестанты несли флаги Нигерии и Нигера, а флаг Франции тащили по земле.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Позднее, 28 июля мятежники заявили об учреждении Национального совета спасения родины (НССР) и назначении Абдурахмана Тчиани его председателем. НССР временно взяло на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель начал исполнять обязанности главы государства.

Сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ECOWAS о готовности начать интервенцию.