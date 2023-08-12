О нас

Волна протестов в Нигерии: Франция убивает Нигер

Волна протестов в Нигерии: Франция убивает Нигер Демонстрация против планируемой военной акции Франции в отношении Нигера прошла на севере Нигерии. О возможности акции заявили главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).
Другие страны
12 августа 2023 г. 21:24
Волна протестов в Нигерии: Франция убивает Нигер

На севере Нигерии прошла демонстрация против планируемой военной акции Франции в отношении Нигера.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета The Nation.

О возможности такой военной акции заявили главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

"Долой Францию!", "Франция убивает Нигер!", - под такими транспарантами шествовали участники акции. "Мы не хотим войны!", "Война против Нигера несправедлива!", "Это заговор западных сил!" - скандировали они. Манифестанты несли флаги Нигерии и Нигера, а флаг Франции тащили по земле.

Напомним, что 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Позднее, 28 июля мятежники заявили об учреждении Национального совета спасения родины (НССР) и назначении Абдурахмана Тчиани его председателем. НССР временно взяло на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель начал исполнять обязанности главы государства.

Сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ECOWAS о готовности начать интервенцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada Fransa əleyhinə etiraz: "Nigerə qarşı müharibə ədalətsizdir!"

Самое читаемое

В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
10 августа 2023 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi