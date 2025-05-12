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СМИ: В Нигерии при вооруженных нападениях погибли не менее 23 человек

СМИ: В Нигерии при вооруженных нападениях погибли не менее 23 человек Не менее 23 человек погибли в результате вооруженных нападений в штате Бенуэ в центральной Нигерии.
Другие страны
12 мая 2025 г. 02:06
СМИ: В Нигерии при вооруженных нападениях погибли не менее 23 человек

Не менее 23 человек погибли в результате вооруженных нападений в штате Бенуэ в центральной Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Красный Крест.

По данным агентства, речь идет об отдельных инцидентах, произошедших в субботу в четырех деревнях. "Сообщения с мест событий подтверждают, что в результате различных нападений погибло по меньшей мере 23 человека", - заявил представитель местного отделения Красного Креста Энтони Аба. Еще несколько человек получили ранения.

Как отмечает AFP, между кочевыми скотоводами и фермерами регулярно вспыхивают столкновения за контроль над территорией в центральной Нигерии. А поскольку многие скотоводы принадлежат к мусульманской этнической группе, тогда как многие фермеры - христиане, эти столкновения часто принимают религиозный или этнический характер.

В результате аналогичных нападений более месяца назад в этом же регионе погибли 56 человек.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində azı 23 nəfər ölüb

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