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СМИ: В Нигере закрылось главное французское учебное заведение

СМИ: В Нигере закрылось главное французское учебное заведение Главное французское учебное заведение - лицей "Лафонтен" - закрылось в столице Нигера.
Другие страны
31 марта 2024 г. 17:25
СМИ: В Нигере закрылось главное французское учебное заведение

Главное французское учебное заведение - лицей "Лафонтен" - закрылось в столице Нигера.

Как предает Report, об этом сообщил портал Malijet.

По его данным, официально руководство лицея, который был основан более 60 лет назад, объясняет прекращение его работы "дипломатической напряженностью между Парижем и Ниамеем". Раньше там обучались одновременно более 800 подростков, а в последнее время - 200. 50 детей, в основном граждане Франции, покинули Нигер во время срочного вывода французского воинского контингента в июле прошлого года, сообщил портал со ссылкой на источники в лицее. Стремительная эвакуация произошла по требованию новых властей Нигера, которые решили порвать с неоколониальным влиянием Парижа.

По данным портала, решение закрыть лицей "Лафонтен" в преддверии начала нового учебного года, - историческое событие для Нигера, который намерен взять в свои руки систему образования. После смены власти в стране в 2023 году отношения Франции и Нигера значительно ухудшились. Франция прекратила выделение средств на развитие Нигера и военное сотрудничество с ним, призывая Экономическое сообщество стран Западной Африки к военной интервенции против Ниамея для "восстановления конституционного порядка".

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