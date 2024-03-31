СМИ: В Нигере закрылось главное французское учебное заведение

Главное французское учебное заведение - лицей "Лафонтен" - закрылось в столице Нигера.

Главное французское учебное заведение - лицей "Лафонтен" - закрылось в столице Нигера.

Как предает Report , об этом сообщил портал Malijet.

По его данным, официально руководство лицея, который был основан более 60 лет назад, объясняет прекращение его работы "дипломатической напряженностью между Парижем и Ниамеем". Раньше там обучались одновременно более 800 подростков, а в последнее время - 200. 50 детей, в основном граждане Франции, покинули Нигер во время срочного вывода французского воинского контингента в июле прошлого года, сообщил портал со ссылкой на источники в лицее. Стремительная эвакуация произошла по требованию новых властей Нигера, которые решили порвать с неоколониальным влиянием Парижа.

По данным портала, решение закрыть лицей "Лафонтен" в преддверии начала нового учебного года, - историческое событие для Нигера, который намерен взять в свои руки систему образования. После смены власти в стране в 2023 году отношения Франции и Нигера значительно ухудшились. Франция прекратила выделение средств на развитие Нигера и военное сотрудничество с ним, призывая Экономическое сообщество стран Западной Африки к военной интервенции против Ниамея для "восстановления конституционного порядка".