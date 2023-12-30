О нас

СМИ: В Нигере тысячи людей на улицах праздновали вывод Францией войск из страны

СМИ: В Нигере тысячи людей на улицах праздновали вывод Францией войск из страны Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 11:15
СМИ: В Нигере тысячи людей на улицах праздновали вывод Францией войск из страны

Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse.

"Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещенных в Нигере", - пишет агентство.

Отмечается, что на манифестации поприсутствовали премьер-министры Буркина-Фасо - Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали - Шогель Кокалла Маига, которые прибыли в страну, согласно сообщению Национального совета по защите отечества Нигера в социальной сети "Х", чтобы выразить поддержку властям Нигера - три страны входят в недавно сформированный Альянс государств Сахеля.

Многотысячная манифестация положила конец сидячим забастовкам, начавшимся 2 сентября перед военно-воздушной базой в столице страны Ниамее с требованием вывода французских войск.

Согласно агентству, манифестация сопровождалась концертами и акробатическими спектаклями, звучали антифранцузские лозунги. В толпе виднелись флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.

В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nigerlilər Fransa hərbçilərinin ölkədən çıxarılmasını qeyd ediblər

Экслюзивные новости

В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi