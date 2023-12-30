СМИ: В Нигере тысячи людей на улицах праздновали вывод Францией войск из страны

Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря.

Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse.

"Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещенных в Нигере", - пишет агентство.

Отмечается, что на манифестации поприсутствовали премьер-министры Буркина-Фасо - Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали - Шогель Кокалла Маига, которые прибыли в страну, согласно сообщению Национального совета по защите отечества Нигера в социальной сети "Х", чтобы выразить поддержку властям Нигера - три страны входят в недавно сформированный Альянс государств Сахеля.

Многотысячная манифестация положила конец сидячим забастовкам, начавшимся 2 сентября перед военно-воздушной базой в столице страны Ниамее с требованием вывода французских войск.

Согласно агентству, манифестация сопровождалась концертами и акробатическими спектаклями, звучали антифранцузские лозунги. В толпе виднелись флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.

В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.