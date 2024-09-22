СМИ: В Нигере объявили о принятии мер безопасности для борьбы с терроризмом

Министерство обороны Нигера объявило о принятии в некоторых регионах страны исключительных мер безопасности для борьбы с терроризмом.

Министерство обороны Нигера объявило о принятии в некоторых регионах страны исключительных мер безопасности для борьбы с терроризмом.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Для противодействия повторяющимся атакам [террористов] в некоторых населенных пунктах нашей страны Совет министров принял решение усилить меры безопасности в различных зонах [проведения] военных действий. Таким образом, будут приняты исключительные меры для сдерживания этого явления (терроризма - ред.). Совет министров заверяет население в том, что ситуация находится под контролем и что силы обороны и безопасности работают над поддержанием безопасности во всех районах страны", - отмечается в коммюнике оборонного ведомства.

При этом власти не уточнили, о каких именно исключительных мерах идет речь.