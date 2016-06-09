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    СМИ: В Нидерландах разбился швейцарский истребитель F-5

    Пилот сумел катапультироваться и не пострадал

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Швейцарский истребитель F-5 разбился в четверг вблизи авиабазы на севере Нидерландов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NOS News.

    Данных о причине крушения пока не поступало. Пилот не пострадал.

    Телеканал сообщает, что пилот сумел катапультироваться и не пострадал, он был доставлен в больницу.

    Представители министерства обороны Швейцарии сообщили, что самолет был в составе пилотажной группы ВВС страны "Patrouille Suisse".

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