СМИ: В Нидерландах разбился швейцарский истребитель F-5

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Швейцарский истребитель F-5 разбился в четверг вблизи авиабазы на севере Нидерландов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NOS News.

Данных о причине крушения пока не поступало. Пилот не пострадал.

Телеканал сообщает, что пилот сумел катапультироваться и не пострадал, он был доставлен в больницу.

Представители министерства обороны Швейцарии сообщили, что самолет был в составе пилотажной группы ВВС страны "Patrouille Suisse".