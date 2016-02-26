В Непале разбился самолет, на борту которого находились 9 человек

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Непале разбился самолет местной авиакомпании Kasthamandap Air, на борту которого находились 9 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", катастрофа произошла около полудня в северо-западной части страны. Самолет следовал в город Джумла.

Каких-либо подробностей в сообщении не приводится.

Отметим, в среду в Непале потерпел катастрофу пассажирский самолет авиакомпании Tara Airlines DHC-6 Twin Otter с 18 пассажирами и тремя членами экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров были два иностранца - гражданин Китая, а также подданный Кувейта.