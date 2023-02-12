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В небе над Канадой сбит неопознанный объект

В небе над Канадой сбит неопознанный объект Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады, которые предположительно могут быть "шарами-шпионами".
Другие страны
12 февраля 2023 г. 02:19
В небе над Канадой сбит неопознанный объект

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что над Юконом был сбит "неопознанный объект", нарушивший воздушное пространство страны.

Как сообщает Report, об этом канадский премьер сообщил в Twitter.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, объект был успешно сбит американским F-22", - отметил он.

Кроме того, Трюдо заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта.

Премьер-министр добавил, что ВС Канады исследуют обломки объекта.

02:12

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады, которые предположительно могут быть "шарами-шпионами".

Как передает Report, об этом сообщает Global News со ссылкой источники в службе безопасности.

"Хотя в настоящее время мы не можем обсуждать подробности, связанные с этой деятельностью, NORAD проводит операции по защите неба над Северной Америкой", - сообщил телеканалу представитель NORAD Оливье Галлан.

Он добавил, что военные самолеты в небе над Аляской и Канадой уже работают в целях поддержки данной операции NORAD.

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Версия на азербайджанском языке Kanadanın Baş naziri ölkə üzərində naməlum obyektin vurulduğunu açıqlayıb

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