В небе над Канадой сбит неопознанный объект

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады, которые предположительно могут быть "шарами-шпионами".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что над Юконом был сбит "неопознанный объект", нарушивший воздушное пространство страны.

Как сообщает Report , об этом канадский премьер сообщил в Twitter.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, объект был успешно сбит американским F-22", - отметил он.

Кроме того, Трюдо заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта.

Премьер-министр добавил, что ВС Канады исследуют обломки объекта.

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Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады, которые предположительно могут быть "шарами-шпионами".

Как передает Report , об этом сообщает Global News со ссылкой источники в службе безопасности.

"Хотя в настоящее время мы не можем обсуждать подробности, связанные с этой деятельностью, NORAD проводит операции по защите неба над Северной Америкой", - сообщил телеканалу представитель NORAD Оливье Галлан.

Он добавил, что военные самолеты в небе над Аляской и Канадой уже работают в целях поддержки данной операции NORAD.