В небе над Канадой сбит неопознанный объект

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что над Юконом был сбит "неопознанный объект", нарушивший воздушное пространство страны.
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"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, объект был успешно сбит американским F-22", - отметил он.
Кроме того, Трюдо заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта.
Премьер-министр добавил, что ВС Канады исследуют обломки объекта.
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады, которые предположительно могут быть "шарами-шпионами".
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"Хотя в настоящее время мы не можем обсуждать подробности, связанные с этой деятельностью, NORAD проводит операции по защите неба над Северной Америкой", - сообщил телеканалу представитель NORAD Оливье Галлан.
Он добавил, что военные самолеты в небе над Аляской и Канадой уже работают в целях поддержки данной операции NORAD.