СМИ: НАТО усилило меры безопасности на авиабазе на западе ФРГ

Североатлантический альянс усилил меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за информации от разведслужб, которая указывала на возможную угрозу.

Североатлантический альянс усилил меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за информации от разведслужб, которая указывала на возможную угрозу.

Как передает Report , об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя авиабазы.

В Гайленкирхене базируются самолеты-разведчики НАТО. Все сотрудники, которые не были нужны для оперативных действий, были отправлены домой в качестве меры предосторожности. В основе лежит разведывательная информация, указывающая на возможную угрозу. "Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции", - сказал представитель.

Полиция подтвердила, что находилась на месте. Никакой дополнительной информации, включая количество сотрудников, задействованных в операции, предоставлено не было.

На минувшей неделе произошло несколько случаев, связанных с возможной попыткой незаконного проникновения на объекты Бундесвера. В частности, казармы Бундесвера в Кёльне были закрыты для посещения. По информации Spiegel , водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена, но подозрения не подтвердились. В ограждении обнаружили дыру, из чего следствие пришло к выводу, что на территорию части могли попасть неизвестные. Газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что из-за подозрений в возможной диверсии в среду была закрыта авиабаза в Гайленкирхене.