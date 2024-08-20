СМИ: В Найроби из полицейского участка сбежал подозреваемый в убийстве 42 женщин

В Кении из полицейского участка Гигири в Найроби сбежал подозреваемый в убийствах 42 женщин Коллинз Джумаиси Халуша.

В Кении из полицейского участка Гигири в Найроби сбежал подозреваемый в убийствах 42 женщин Коллинз Джумаиси Халуша.

Как передает Report, об этом сообщил портал Citizen Digital.

Как отмечает портал, Халуша сбежал вместе с 12 другими задержанными из полицейского участка, расположенного в дипломатическом районе Гигири, где расположены штаб-квартира ООН и многие иностранные посольства.

Подозреваемый находился в камере, ожидая вызова в суд для слушания дела о признании вины.

Халушу задержали 15 июля по подозрению в многочисленных убийствах. По словам главы кенийского управления уголовными расследованиями Мохамеда Амина, подозреваемый признал вину в убийстве 42 женщин, в том числе тех, чьи тела были найдены на свалке в трущобах Кваре в районе аэропорта имени Джомо Кениатты в июле.

По словам преступника, его первой жертвой была его жена, которую он задушил и расчленил перед тем, как выбросить на свалку.