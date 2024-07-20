СМИ: В Нацсобрании Франции правым не дали возглавить ни один комитет

Представители правой партии "Национальное объединение" не возглавят ни один из парламентских комитетов в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Представители правой партии "Национальное объединение" не возглавят ни один из парламентских комитетов в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал LCI, большинство руководящих должностей распределили между представителями президентского блока.

Кроме того, из восьми комитетов только два возглавили представители левых, остальные шесть комитетов получил президентский блок "Вместе за республику":

Напомним, первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции прошел 30 июня 2024 года, второй тур 7 июля. Выборы были назначены в июне 2024 года, когда президент страны Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание в связи с выборами в Европарламент, на которых французские ультраправые победили и опередили правящую коалицию.

Партия "Национальное объединение" стала третьей по численности фракцией в новом созыве.