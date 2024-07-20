О нас

СМИ: В Нацсобрании Франции правым не дали возглавить ни один комитет

СМИ: В Нацсобрании Франции правым не дали возглавить ни один комитет Представители правой партии "Национальное объединение" не возглавят ни один из парламентских комитетов в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.
Другие страны
20 июля 2024 г. 15:51
СМИ: В Нацсобрании Франции правым не дали возглавить ни один комитет

Представители правой партии "Национальное объединение" не возглавят ни один из парламентских комитетов в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал LCI, большинство руководящих должностей распределили между представителями президентского блока.

Кроме того, из восьми комитетов только два возглавили представители левых, остальные шесть комитетов получил президентский блок "Вместе за республику":

Напомним, первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции прошел 30 июня 2024 года, второй тур 7 июля. Выборы были назначены в июне 2024 года, когда президент страны Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание в связи с выборами в Европарламент, на которых французские ультраправые победили и опередили правящую коалицию.

Партия "Национальное объединение" стала третьей по численности фракцией в новом созыве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке French right-wing party denied leadership in all parliamentary committees

Другие новости из категории

Писториус призвал увеличить финансирование Бундесвера на фоне угроз со стороны РФ
Писториус призвал увеличить финансирование Бундесвера на фоне угроз со стороны РФ
20 июля 2024 г. 16:56
В Румынию с 2022 года въехало более 9 млн украинских беженцев
В Румынию с 2022 года въехало более 9 млн украинских беженцев
20 июля 2024 г. 16:32
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в порту Ла-Рошель
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в порту Ла-Рошель
20 июля 2024 г. 15:12
Филиппо: Париж превратился в тюрьму из-за олимпийских ограничений
Филиппо: Париж превратился в тюрьму из-за олимпийских ограничений
20 июля 2024 г. 15:08
Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш
Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш
20 июля 2024 г. 14:13
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Депутат СДПГ: Размещение ракет США в Германии повысит риск непреднамеренной военной эскалации
Депутат СДПГ: Размещение ракет США в Германии повысит риск непреднамеренной военной эскалации
20 июля 2024 г. 12:45
В Японии считают, что избрание Трампа президентом усложнит сотрудничество с США
В Японии считают, что избрание Трампа президентом усложнит сотрудничество с США
20 июля 2024 г. 12:23
СМИ: Стрелявший в Трампа заранее изучил место покушения с помощью дрона
СМИ: Стрелявший в Трампа заранее изучил место покушения с помощью дрона
20 июля 2024 г. 12:10
СМИ: Власти Франции насильно выселяют бездомных и мигрантов из Парижа перед играми
СМИ: Власти Франции насильно выселяют бездомных и мигрантов из Парижа перед играми
20 июля 2024 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi