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    В Нью-Йорке созданы спецбригады для оказания медпомощи при терактах

    Отряды в составе 25 человек включают в себя пожарных и медиков

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Власти Нью-Йорка сформировали специальные бригады экипированных бронежилетами и шлемами медиков, которые специализируются на оказании срочной помощи людям в случае терактов, инцидентов со стрельбой в общественных местах или иных происшествий. 

    Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в газете New York Daily News.

    Главной задачей бригад является помощь гражданам на местах в тех ситуациях, когда полиция еще не успела взять под контроль зону, где произошел инцидент. Отряды в составе 25 человек включают в себя пожарных и медиков. Они будут действовать на всей территории Нью-Йорка.

    Как отмечает издание, участники указанных групп получили пуленепробиваемые бронежилеты и шлемы военного образца. В общей сложности служба пожарной охраны закупила 600 данных предметов экипировки.

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