СМИ: В Мюнхене в демонстрации против правых сил участвуют более 200 тыс. человек

Свыше 200 тыс. человек в Мюнхене (федеральная земля Бавария) принимают участие в демонстрации против правых партий.

Свыше 200 тыс. человек в Мюнхене (федеральная земля Бавария) принимают участие в демонстрации против правых партий.

Как передает Report , об этом пишет агентство DPA со ссылкой на полицию.

Многие активисты держали в руках плакаты, на которых было написано: "Расизм и ненависть не являются альтернативой". Некоторые участники призывали запретить правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Как сообщает DPA со ссылкой на представителя полиции, манифестация проходит мирно.

Протестные акции прошли и в других городах Германии. Во многих городах федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Гессен около 25 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против правых. По данным полиции, во второй половине дня в городе Гиссен на улицы вышли 13 тыс. человек. В полдень в Дармштадте собралось 8 тыс. человек. В Майнце полиция сообщила о 4 тыс. участников.

Десятки тысяч человек приняли участие в митингах и протестах против правых в Бремене и Нижней Саксонии. По данным правоохранителей, в центре Ганновера на улицы вышли около 24 тыс. человек. Представитель полиции сообщил, что в столице Нижней Саксонии прошли и другие акции протеста левых групп. В некоторых случаях предпринимались попытки помешать людям посещать агитационные стенды АдГ. Крупная демонстрация также состоялась в Нюрнберге, где на улицы вышли порядка 20 тыс. человек. Кроме того, почти 25 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Гамбурге на севере Германии.