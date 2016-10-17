СМИ: В Мосуле начался мятеж против главаря "Исламского государства"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Мосуле поднят мятеж против главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источники в провинции Найнава.

По их данным, руководит переворотом человек по прозвищу Абу Усман, выходец из Мосула. Ранее подконтрольные ему отряды уже атаковали четыре расположения экстремистов.

Город, как указали источники, находится в состоянии хаоса, между враждующими боевыми подразделениями группировки идут стычки.

Главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр страны Хейдар аль-Абади объявил о начале наземной фазы военной кампании в Мосуле, который уже более двух лет находится под контролем ИГ. Общая численность наземных сил, задействованных в операции, достигает 60 тыс. человек. Поддержку им оказывают ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США, правительственная авиация, а также артиллерия.

Ранее "Ас-Сумария" сообщала, что аль-Багдади избежал гибели в результате авиаудара. По имеющейся информации, автомобильная колонна с полевыми командирами группировки, в числе которых должен был быть аль-Багдади, попала под обстрел ВВС международной коалиции в районе Эль-Габат в Мосуле. Десятки боевиков ликвидированы, в том числе соратник главаря ИГ Абу Муса аль-Магриби.