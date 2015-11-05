В Монголии задержан министр здравоохранения и спорта за получение крупной взятки

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Антикоррупционной службы Монголии задержали в ночь со среды на четверг министра здравоохранения и спорта Ганхуягийна Шийлэгдамба. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное информационное агентство МОНЦАМЭ.

По его данным, 40-летний член правительства был арестован в своем кабинете во время получении крупной взятки. Ее размер составил 500 млн. тугриков (порядка 250 тыс. долларов США).

Вместе с министром задержаны его помощник и личный шофер.

В настоящее время Шийлэгдамба содержится в следственном изоляторе при Главном управлении исполнения судебных решений.

С 2000 по 2004 годы он занимал пост заместителя министра транспорта и туризма Монголии, а в 2007-2008 годах возглавлял министерство окружающей среды и природы. Задержанный также является генеральным секретарем Монгольской народно-революционной партии.