В метро Пекина задержана женщина с оружием и боеприпасами

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Служба безопасности метрополитена китайской столицы задержала женщину, которая пыталась пронести в подземку огнестрельное оружие и боеприпасы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Во время досмотра перед входом на станцию Гунчжуфэнь в сумке одной из пассажирок интроскопом были выявлены предметы, которые по своим очертаниям были похожи на оружие. Охрана приняла решение задержать женщину и передать полиции, после чего в ее личных вещах были обнаружены пистолет, разобранная винтовка и 50 патронов, сообщает информационный портал Sina.

В настоящее время полиция устанавливает мотивы действий подозреваемой. По данным местных СМИ, это первый случай изъятия огнестрельного оружия в метро Пекина после того, как в 2008 году в связи с проведением летних Олимпийских игр здесь был введен обязательный досмотр всех пассажиров подземки.