В метро Мадрида произошла перестрелка

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд на одной из линий метрополитена в Мадриде был эвакуирован по причине открытия стрельбы в вагоне, передает Report со ссылкой на испанские СМИ.

Очевидцы сообщают об инциденте между двумя пассажирами в последнем вагоне поезда. Один из пассажиров вытащил пистолет и выстрелил в потолок. Оба были арестованы, пострадавших нет.

Местная полиция отмечает, что оба пассажира были в состоянии алкогольного опьянения.

Движение приостановили в обоих направлениях.

Правоохранители оцепили место происшествия.