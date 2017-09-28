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    В метро Мадрида произошла перестрелка

    Правоохранители оцепили место происшествия

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд на одной из линий метрополитена в Мадриде был эвакуирован по причине открытия стрельбы в вагоне, передает Report со ссылкой на испанские СМИ.

    Очевидцы сообщают об инциденте между двумя пассажирами в последнем вагоне поезда. Один из пассажиров вытащил пистолет и выстрелил в потолок. Оба были арестованы, пострадавших нет.

    Местная полиция отмечает, что оба пассажира были в состоянии алкогольного опьянения.

    Движение приостановили в обоих направлениях.

    Правоохранители оцепили место происшествия.

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