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СМИ: В Мексике найдено тайное захоронение с десятками тел

СМИ: В Мексике найдено тайное захоронение с десятками тел В муниципалитете Такамбаро мексиканского штата Мичоакан поисковая организация обнаружила тайное массовое захоронение с останками нескольких десятков человек.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 22:06
СМИ: В Мексике найдено тайное захоронение с десятками тел

В муниципалитете Такамбаро мексиканского штата Мичоакан поисковая организация обнаружила тайное массовое захоронение с останками нескольких десятков человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Heraldo de Juarez.

"В общей сложности 45 тел были обнаружены в ущелье в Такамбаро, которое используется в качестве тайной могилы", – сообщила Маргарита Лопес Перес, основательница поисковой группы и представитель Зеленой экологической партии Мексики (PVEM).

Она рассказала, что в овраге глубиной 200 метров, используемом в качестве свалки, также были обнаружены многочисленные фрагменты скелетов, которые должны собрать эксперты, поэтому ожидается, что число жертв увеличится.

По словам Лопес Перес, ищущей свою дочь, попавшую в 2011 году, все останки будут переданы специалистам генеральной прокуратуры для сверки с базами данных ДНК, чтобы тела могли быть переданы родственникам погибших.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada onlarla insanın meyiti olduğu məzarlıq aşkarlanıb

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