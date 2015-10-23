СМИ: В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв, есть жертвы

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В мечети штата Адамава на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В пятницу агентство также сообщало о взрыве в одной из мечетей города Майдугури на северо-востоке Нигерии. Жертвами стали не менее 28 человек.

Второй за день взрыв произошел в недавно открывшейся мечети города Йова. В данный момент нет информации о количестве жертв и раненых, но по данным сотрудников спасательной службы речь идет о "десятках" погибших и пострадавших.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.