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    СМИ: В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв, есть жертвы

    Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В мечети штата Адамава на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    В пятницу агентство также сообщало о взрыве в одной из мечетей города Майдугури на северо-востоке Нигерии. Жертвами стали не менее 28 человек.

    Второй за день взрыв произошел в недавно открывшейся мечети города Йова. В данный момент нет информации о количестве жертв и раненых, но по данным сотрудников спасательной службы речь идет о "десятках" погибших и пострадавших.

    Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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