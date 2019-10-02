​СМИ: В Мали при нападении экстремистов погибли 25 военных

По меньшей мере 25 военнослужащих армии Мали погибли в результате нападений экстремистов на два военных лагеря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правительстве страны агентству Reuters.

Отмечается, что судьба еще 60 военных пока неизвестна.

По информации агентства France Presse, батальону малийской армии удалось вернуть лагеря под свой контроль в ходе антитеррористической операции, во время которой также были ликвидированы 15 боевиков.

Экстремисты атаковали лагеря военных в центральной части Мали близ границы с Буркина-Фасо. За нападением предположительно стоит террористическая группировка "Ансар уль-Ислам". Атаковавшие использовали тяжелые вооружения.