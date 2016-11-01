В Лондоне под колесами грузовика погиб итальянский принц

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Лондоне под колесами грузовика погиб представитель древнейшего итальянского рода, принц Филиппо Корсини, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел накануне. 21-летний Корсини ехал на велосипеде по одной из оживленных улиц лондонского района Найтсбридж, когда грузовик зацепил его и протащил около 30 метров. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Корсини, учившийся в одном из лондонских университетов, по данным газеты, оказался выходцем древнейшего аристократического рода Флоренции. В числе его предков папа Климент XII (в миру Лоренцо Корсини). В настоящее время семья занимается виноделием и производством масла, отмечает Evening standard.