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    СМИ: В ливийском Бенгази обнаружены тела 14 человек, убитых выстрелом в голову

    Тела были позднее перевезены в медицинский центр Бенгази представителями Красного полумесяца

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Тела 14 человек, убитых выстрелом в голову, обнаружены в городе Бенгази на северо-востоке Ливии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, тела были обнаружены в четверг и позднее перевезены в медицинский центр Бенгази представителями Красного полумесяца. "Все были убиты выстрелом в голову, это может свидетельствовать о том, что эти люди были казнены", - пояснил агентству врач медцентра.

    Бенгази - второй по величине город Ливии.

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