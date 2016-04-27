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    СМИ: В Ливии неизвестные расстреляли 16 египтян

    Подробности инцидента не сообщаются

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 египтян убиты неизвестными в Ливии. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня спутниковый телеканал Sky News Arabia.

    По его информации, "16 египтян были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате вооруженного нападения на граждан АРЕ в городе Бени-Валид". Отмечается, что по египтянам был открыт огонь.

    Бени-Валид расположен в 160 километрах к юго-востоку от Триполи. Подробности инцидента не сообщаются.

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