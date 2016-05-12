СМИ: В Ливии боевики ИГ атаковали КПП близ Мисраты

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" атаковали КПП близ ливийского города Мисрата, не менее четырех человек погибли, около 20 пострадали, сообщает Report со ссылкой на местный портал "Аль-Васат".

Атака боевиков произошла утром в четверг на территории под контролем правительства национального согласия. Созданное при поддержке ООН правительство с марта работает в столице страны Триполи.

Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль, начались столкновения боевиков с лояльными властям отрядами. Представитель администрации Мисраты Усама Бади заявил, что ситуация на КПП Эс-Саддада, где произошло нападение, уже возвращена под контроль.

Военный источник сообщил порталу, что в ходе боев удалось взять в плен не менее 15 боевиков ИГ. Среди них кроме ливийцев оказались граждане Туниса, Чада, Сомали и Алжира.