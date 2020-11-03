В Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

Подозреваемый в совершении теракта в Вене задержан в городе Линц.

Подозреваемый в совершении теракта в Вене задержан в городе Линц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

По ее информации, задержанный был застигнут врасплох и не оказал сопротивления. Другой стрелок был ликвидирован полицией накануне.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ)