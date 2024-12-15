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СМИ: В Германии оцепили территорию рынка из-за подозрительного чемодана

СМИ: В Германии оцепили территорию рынка из-за подозрительного чемодана Полиция оцепила территорию рождественского рынка в Кёльне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за подозрительного чемодана.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 02:48
СМИ: В Германии оцепили территорию рынка из-за подозрительного чемодана

Полиция оцепила территорию рождественского рынка в Кёльне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за подозрительного чемодана.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

"Мы оцепили большую территорию и теперь ждем эксперта по обезвреживанию взрывных устройств из земельного управления уголовной полиции", - сказал представитель правоохранительных органов Bild. Ярмарка должна была закрыться в 22:00, но из-за сложившейся ситуации закрылась немного раньше. Посетителей и продавцов попросили покинуть территорию рынка.

Дополнительных деталей издание пока не приводит.

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