СМИ: В Германии оцепили территорию рынка из-за подозрительного чемодана

Полиция оцепила территорию рождественского рынка в Кёльне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за подозрительного чемодана.

Полиция оцепила территорию рождественского рынка в Кёльне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за подозрительного чемодана.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild.

"Мы оцепили большую территорию и теперь ждем эксперта по обезвреживанию взрывных устройств из земельного управления уголовной полиции", - сказал представитель правоохранительных органов Bild. Ярмарка должна была закрыться в 22:00, но из-за сложившейся ситуации закрылась немного раньше. Посетителей и продавцов попросили покинуть территорию рынка.

Дополнительных деталей издание пока не приводит.