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В крупных аэропортах Франции объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва

В крупных аэропортах Франции объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва Пассажиров нескольких крупных аэропортов Франции эвакуировали после сообщений о взрывных устройствах.
Другие страны
18 октября 2023 г. 14:30
В крупных аэропортах Франции объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва

Пассажиров нескольких крупных аэропортов Франции эвакуировали после сообщений о взрывных устройствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Кроме того, аналогичные сообщения получили администрации аэропортов Ниццы, Тулузы, Лилля и Лиона. К настоящему моменту известно о начавшейся эвакуации в трех последних.

В последние дни крупные общественные объекты во Франции стали чаще получать анонимные угрозы. Так, в субботу пришлось эвакуировать тысячи посетителей Лувра, а также пассажиров Лионского вокзала. Дважды эвакуация объявлялась в Версале - в субботу и во вторник.

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