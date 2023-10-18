В крупных аэропортах Франции объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва

Пассажиров нескольких крупных аэропортов Франции эвакуировали после сообщений о взрывных устройствах.

Пассажиров нескольких крупных аэропортов Франции эвакуировали после сообщений о взрывных устройствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Кроме того, аналогичные сообщения получили администрации аэропортов Ниццы, Тулузы, Лилля и Лиона. К настоящему моменту известно о начавшейся эвакуации в трех последних.

В последние дни крупные общественные объекты во Франции стали чаще получать анонимные угрозы. Так, в субботу пришлось эвакуировать тысячи посетителей Лувра, а также пассажиров Лионского вокзала. Дважды эвакуация объявлялась в Версале - в субботу и во вторник.