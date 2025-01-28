СМИ: В Красном море на контейнеровозе под флагом Гонконга возник пожар

Экипаж контейнеровоза ASL Bauhinia, следовавшего через Красное море под флагом Гонконга, был вынужден покинуть судно из-за пожара на его борту.

Экипаж контейнеровоза ASL Bauhinia, следовавшего через Красное море под флагом Гонконга, был вынужден покинуть судно из-за пожара на его борту.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, инцидент произошел в открытом море близ берегов Йемена, причины произошедшего пока не ясны. С конца 2023 года коммерческие суда в Красном море регулярно подвергались атакам, которые осуществляли члены йеменского движения хуситов "Ансар Аллах".

Управляющая судном китайская компания Asean Seas Line пока не комментировала ситуацию.

Напомним, 20 января в связи с заключением перемирия в секторе Газа "Ансар Аллах" пообещало прекратить атаки на коммерческие суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Обещание хуситов не распространяется на суда, связанные с Израилем. Представители движения также освободили экипаж судна Galaxy Leader, захваченного в Аденском заливе в ноябре 2023 года. 22 января генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес заявил о возвращении к привычной судоходной деятельности в Красном море.