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СМИ: В Конгрессе США проводят расследование ситуации с сексуальным насилием в ЦРУ

СМИ: В Конгрессе США проводят расследование ситуации с сексуальным насилием в ЦРУ Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США расследует возможное нарушение со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) порядка реагирования на домогательства и сообщения о сексуальном насилии в рядах спецслужбы.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 00:46
СМИ: В Конгрессе США проводят расследование ситуации с сексуальным насилием в ЦРУ

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США расследует возможное нарушение со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) порядка реагирования на домогательства и сообщения о сексуальном насилии в рядах спецслужбы.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, с января как минимум три сотрудницы ЦРУ обратились в комитет с утверждениями о том, что ведомство отговаривает работниц подавать жалобы в связи с домогательствами. Расследование началось после того, как в январе в комитет обратилась сотрудница ЦРУ, которая утверждала, что коллега подверг ее "физическому насилию" и неоднократно пытался ее насильно поцеловать. Женщина подала жалобу в местные правоохранительные органы, сообщила о случившемся в несколько отделений ЦРУ, но ничего сделано не было.

По словам сотрудницы ведомства, представители службы безопасности ЦРУ сказали ей, что если она сообщит о произошедшем, то это может положить конец ее карьере в управлении. Адвокат сотрудницы ЦРУ Кевин Кэрролл сообщил изданию, что ведомство грозило неблагоприятными последствиями женщинам, которые собирались обратиться в Конгресс. Однако, как сообщил представитель ЦРУ газете, представление о том, что ведомство пыталось помешать женщинам связаться с Конгрессом, "не соответствует действительности". "Мы никому не угрожали и никому не мешали", - указал он.

Адвокат первой сотрудницы, обратившейся в Конгресс, также отметил, что, по словам его подзащитной, за последние 10 лет 54 женщины в ЦРУ заявили, что стали жертвами сексуального насилия или неподобающего поведения со стороны коллег, но их дела не были рассмотрены надлежащим образом.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “MKİ-də seksual zorakılıq iddiaları ilə bağlı araşdırma aparılır”

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