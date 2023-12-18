СМИ: В Конакри не менее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего

По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри.
Как передает Report об этом сообщил портал Africaguinee.
По данным портала, как минимум 100 человек доставлены в центральную университетскую больницу Конакри в результате инцидента. Взрыв на складе с горючим произошел в ночь с воскресенья в районе Калум, где находятся правительственные здания.
Причина взрыва не называется, в ближайшие часы ожидается официальное заявление национальной нефтяной компании Гвинеи, отмечает портал.