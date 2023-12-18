СМИ: В Конакри не менее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего

СМИ: В Конакри не менее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего

По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри.

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