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СМИ: В Конакри не менее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего

СМИ: В Конакри не менее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 10:07
СМИ: В Конакри не менее 100 человек пострадали из-за взрыва на складе горючего

По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри.

Как передает Report об этом сообщил портал Africaguinee.

По данным портала, как минимум 100 человек доставлены в центральную университетскую больницу Конакри в результате инцидента. Взрыв на складе с горючим произошел в ночь с воскресенья в районе Калум, где находятся правительственные здания.

Причина взрыва не называется, в ближайшие часы ожидается официальное заявление национальной нефтяной компании Гвинеи, отмечает портал.

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