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    В КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти

    Жесткие ограничения на продажу бензина направлены на создание запасов горючего после того, как Совбез ООН ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов© Eric Talmadge/AP

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Продажа бензина на коммерческих заправках в КНДР прекращена с конца сентября для всех клиентов, за исключением высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила японская газета Asahi.

    Жесткие ограничения на продажу бензина, по мнению источников издания, направлены на создание запасов горючего после того, как Совет Безопасности ООН в сентябре ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР. Такое решение было принято в качестве санкции за проводимые Пхеньяном ядерные испытания в нарушение действующих международных запретов.

    Газета утверждает, что с конца сентября бензин на заправках в КНДР заливают только в баки автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727. Они выдаются только высшей номенклатуре. О порядке заправки общественного транспорта и машин иностранцев пока данных нет, отмечает газета.

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