СМИ: В КНДР находится более трех тысяч объектов, связанных с ракетно-ядерной программой

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ КНДР располагает более чем тремя тысячами объектов, имеющих отношение к ее ракетно-ядерной программе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Первые секретные ядерные разработки в Северной Корее были зафиксированы разведкой США в 1982 году. На протяжении прошедших с тех пор 36 лет список ядерных объектов КНДР постоянно пополнялся", - отмечает южнокорейская газета газета Munhwa Ilbo со ссылкой на оценки американской разведки.

Источники издания отмечают, что проведение инспекций этих объектов будет представлять "серьезный вызов" для международного сообщества.