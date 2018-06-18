СМИ: В КНДР находится более трех тысяч объектов, связанных с ракетно-ядерной программой

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ КНДР располагает более чем тремя тысячами объектов, имеющих отношение к ее ракетно-ядерной программе, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Первые секретные ядерные разработки в Северной Корее были зафиксированы разведкой США в 1982 году. На протяжении прошедших с тех пор 36 лет список ядерных объектов КНДР постоянно пополнялся", - отмечает южнокорейская газета газета Munhwa Ilbo со ссылкой на оценки американской разведки.
Источники издания отмечают, что проведение инспекций этих объектов будет представлять "серьезный вызов" для международного сообщества.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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