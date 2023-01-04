СМИ: В КНДР казнили экс-главу МИД и нескольких дипломатов

Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов были казнены летом или осенью 2022 года.

Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов были казнены летом или осенью 2022 года.

Как передает Report , об этом стало известно журналистам японской газеты Yomiuri. Их утверждение основано на данных десятков информированных собеседников.

Источники допускают, что причиной казни дипломатов могла стать некая "проблема" в работе посольства КНДР в Великобритании — все погибшие работали там в разное время. Ли Ён Хо занимал пост главы посольства с 2016-го по 2020 год.

Один из собеседников рассказал газете, что северокорейские власти начали усиливать слежку за своими представителями за рубежом. Ряд близких к казненным чиновникам дипломатов тоже опасаются, что их могут "подвергнуть чистке".