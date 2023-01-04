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СМИ: В КНДР казнили экс-главу МИД и нескольких дипломатов

СМИ: В КНДР казнили экс-главу МИД и нескольких дипломатов Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов были казнены летом или осенью 2022 года.
Другие страны
4 января 2023 г. 21:33
СМИ: В КНДР казнили экс-главу МИД и нескольких дипломатов

Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов были казнены летом или осенью 2022 года.

Как передает Report, об этом стало известно журналистам японской газеты Yomiuri. Их утверждение основано на данных десятков информированных собеседников.

Источники допускают, что причиной казни дипломатов могла стать некая "проблема" в работе посольства КНДР в Великобритании — все погибшие работали там в разное время. Ли Ён Хо занимал пост главы посольства с 2016-го по 2020 год.

Один из собеседников рассказал газете, что северокорейские власти начали усиливать слежку за своими представителями за рубежом. Ряд близких к казненным чиновникам дипломатов тоже опасаются, что их могут "подвергнуть чистке".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Şimali Koreyada keçmiş nazir və bir neçə diplomat edam edilib

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