СМИ: В КНДР казнили дипломатов из-за провала саммита Трампа и Ким Чен Ына

После саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое были казнены пятеро госслужащих, в их числе спецпредставитель КНДР по делам Соединенных Штатов Ким Хек Чхоль.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

По данным источника издания, высшая мера наказания была приведена в исполнение из-за того, что Трампу и Ким Чен Ыну на втором саммите не удалось достичь никакого соглашения. Также в газете рассказали, что Ким Ён Чхоль, первый заместитель Ким Чен Ына, был приговорен к каторге после провального саммита.