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    В Китае планируют отменить наказания за проституцию

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Китайские власти планируют отменить правила о применении наказания и перевоспитании в отношении уличенных в проституции лиц, а также тех, кто пользуется их услугами. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета China Daily.

    Издание ссылается на доклад, подготовленный комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), очередная сессия которого проходит в столице КНР. Согласно документу, компетентные госорганы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в национальное законодательство.

    "Существующие правила противоречат конституции, которая должна обеспечивать защиту прав человека, - приводит газета слова вице-председателя Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу. - Новое положение позволит решать эту проблему на уровне закона, отказавшись от нормативных положений, ущемляющих гражданские свободы".

    Ожидается, что соответствующие поправки будут одобрены уже в эту субботу, на закрытии сессии ПК ВСНП, проводимой в Китае раз в два месяца.

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