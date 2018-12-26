В Китае планируют отменить наказания за проституцию

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Китайские власти планируют отменить правила о применении наказания и перевоспитании в отношении уличенных в проституции лиц, а также тех, кто пользуется их услугами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета China Daily.

Издание ссылается на доклад, подготовленный комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), очередная сессия которого проходит в столице КНР. Согласно документу, компетентные госорганы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в национальное законодательство.

"Существующие правила противоречат конституции, которая должна обеспечивать защиту прав человека, - приводит газета слова вице-председателя Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу. - Новое положение позволит решать эту проблему на уровне закона, отказавшись от нормативных положений, ущемляющих гражданские свободы".

Ожидается, что соответствующие поправки будут одобрены уже в эту субботу, на закрытии сессии ПК ВСНП, проводимой в Китае раз в два месяца.