СМИ: в Китае обрушились несколько жилых зданий

По меньшей мере два человека погибли, 17 числятся пропавшими без вести в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По данным местной полиции, инцидент произошел в результате схода оползня.

Спасатели продолжают поиски пропавших, на месте работает межведомственная правительственная группа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. В общей сложности власти мобилизовали 600 человек.