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    СМИ: В Китае казнен поджигатель автобуса с людьми

    В результате поджога погибли 18 человек, еще 32 получили ранения

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Поджигатель автобуса с людьми в Китае Ма Юнпин казнен, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Высокий суд НХАР отверг апелляцию Ма Юнпина, оставив без изменения приговор к высшей мере наказания, вынесенный ранее народным судом средней ступени.

    5 января, руководствуясь "чувством гнева из-за личного конфликта", он с помощью емкости с бензином устроил пожар в автобусе в Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) КНР. В результате поджога погибли 18 человек, еще 32 получили ранения.

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