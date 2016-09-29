СМИ: В Китае казнен поджигатель автобуса с людьми

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Поджигатель автобуса с людьми в Китае Ма Юнпин казнен, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Высокий суд НХАР отверг апелляцию Ма Юнпина, оставив без изменения приговор к высшей мере наказания, вынесенный ранее народным судом средней ступени.

5 января, руководствуясь "чувством гнева из-за личного конфликта", он с помощью емкости с бензином устроил пожар в автобусе в Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) КНР. В результате поджога погибли 18 человек, еще 32 получили ранения.