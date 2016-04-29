В Китае грузовой автомобиль врезался в толпу, 13 человек погибли

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Грузовой автомобиль в пятницу врезался в толпу в городе Синъи (провинция Гуйчжоу, Южный Китай).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.
В сообщении отмечается, что 13 человек погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести.
Во время движения у машины отказали тормоза, после чего водитель не справился с управлением, а его авто буквально протаранило скопившихся у дороги людей и перевернулось.
Все раненые госпитализированы. Другие подробности произошедшего не приводятся.
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