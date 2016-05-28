СМИ: В Китае грузовик врезался в похоронную процессию, двое погибли

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Грузовик врезался в похоронную процессию в китайской провинции Хунань.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, двое человек погибли и еще 17 пострадали.

Инцидент произошел в деревне Хуантан (уезд Шаоян). Состояние по меньшей мере четырех раненых оценивается как тяжелое.

В настоящее время власти устанавливают обстоятельства случившегося. Водитель грузовика задержан. Другие подробности произошедшего не приводятся.