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    СМИ: В Китае грузовик врезался в похоронную процессию, двое погибли

    Состояние по меньшей мере четырех раненых оценивается как тяжелое

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Грузовик врезался в похоронную процессию в китайской провинции Хунань. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, двое человек погибли и еще 17 пострадали.

    Инцидент произошел в деревне Хуантан (уезд Шаоян). Состояние по меньшей мере четырех раненых оценивается как тяжелое.

    В настоящее время власти устанавливают обстоятельства случившегося. Водитель грузовика задержан. Другие подробности произошедшего не приводятся.

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