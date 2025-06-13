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СМИ: В Кении задержали подозреваемого в убийстве активиста полицейского

СМИ: В Кении задержали подозреваемого в убийстве активиста полицейского Кенийская полиция задержала сотрудника правоохранительных органов Джеймса Мухвану по подозрению в убийстве активиста Альберта Ойванга.
Другие страны
13 июня 2025 г. 02:40
СМИ: В Кении задержали подозреваемого в убийстве активиста полицейского

Кенийская полиция задержала сотрудника правоохранительных органов Джеймса Мухвану по подозрению в убийстве активиста Альберта Ойванга.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Nation.

По данным издания, Мухвана, работающий в центральном полицейском участке Найроби, задержан и доставлен в полицейский участок. Как заявили в полиции, ему "подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве".

31-летний Ойванг, являвшийся по профессии учителем, был задержан 7 июня в городе Хома Бэй на западе Кении, как утверждается, за публикацию в X, в которой он критиковал заместителя генерального инспектора полиции Элиуда Лагата. В тот же день активист был доставлен в центральный полицейский участок в Найроби. На следующий день полиция заявила, что нашла его без сознания в камере в следственном изоляторе с нанесенными себе травмами. Однако проведенное вскрытие показало, что смерть была насильственной.

На фоне смерти активиста в Найроби в последние дни прошло несколько демонстраций. В четверг в центральном районе города протестующие подожгли несколько авто, а полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона людей, требующих в том числе отставки Лагата и скорейшего расследования трагедии.

В среду президент Кении Уильям Руто назвал шокирующей гибель Ойванга и призвал к проведению быстрого, прозрачного и достоверного расследования.

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