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СМИ: в Кении 13 учеников погибли в результате давки в школе

СМИ: в Кении 13 учеников погибли в результате давки в школе

Не менее 13 учащихся погибли, еще 39 получили повреждения в результате произошедшей в понедельник давки в одной из школ Кении, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Daily Nation, речь идет о начальной школе в населенном пункте Какамега в западной части страны.

По словам начальника местной полиции Периса Кимани, 20 учеников получили медицинскую помощь в больницах и были отпущены.

По предварительным данным, после звонка об окончании уроков дети бросились к выходу, возникла суматоха, некоторые из них упали с четвертого этажа.

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