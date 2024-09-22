СМИ: В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы по подозрению в поджогах

Сотрудник пожарной службы штата Калифорния был задержан по подозрению в нескольких поджогах, которые он, предположительно, устроил в свое нерабочее время на фоне бушевавших в штате в последние месяцы сильных природных пожаров.

Сотрудник пожарной службы штата Калифорния был задержан по подозрению в нескольких поджогах, которые он, предположительно, устроил в свое нерабочее время на фоне бушевавших в штате в последние месяцы сильных природных пожаров.

Как передает Report , об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на ведомство.

"Роберт Эрнандес, 38-летний водитель пожарной машины... был задержан по подозрению в поджогах леса рядом с городами Джисервилл, Хилдсберг и Виндзор в Северной Калифорнии между 15 августа и 14 сентября", - пишет газета.

По информации New York Times, мужчина занимался поджогами в свое нерабочее время. Общая площадь пожаров, предположительно вызванных им, составила не больше 0,4 гектара, их быстро ликвидировали. Возможные мотивы задержанного не утоняются.

Издание отмечает, что глава пожарной службы штата Джо Тайлер заявил, что потрясен тем, что один из их сотрудников попытался "запятнать неустанный труд 12 тысяч своих коллег".