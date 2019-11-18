СМИ: В Калифорнии девять человек погибли в результате стрельбы - ФОТО

Очевидцы сообщают о стрельбе в городе Фресно, в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на "Комсомольская правда", подробности происшествия не известны.

По предварительным данным, конфликт случился этой ночью. Несколько человек собрались в доме для просмотра футбольного матча, площадка была организована во дворе. Здесь же потом раздались выстрелы.

Представители экстренных служб уже работают на месте, за помощью к медикам обратились девять человек. Сообщается о погибших, но их число не уточняется.