В результате теракта в столице Афганистана погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В результате теракта в столице Афганистана Кабуле погибли 10 человек, 20 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ответственность за взрыв на себя взяло движение "Талибан".

***13:54

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате взрыва, прогремевшего сегодня в столице Афганистана Кабуле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным местного агентства Pajhwok, террорист-смертник подорвал себя возле комплекса зданий афганского парламента.