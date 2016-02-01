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    В результате теракта в столице Афганистана погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО

    Ответственность за взрыв на себя взяло движение Талибан

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В результате теракта в столице Афганистана Кабуле погибли 10 человек, 20 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Reuters.  

     Ответственность за взрыв на себя взяло движение "Талибан".

    ***13:54 

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/  По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате взрыва, прогремевшего сегодня в столице Афганистана Кабуле, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным местного агентства Pajhwok, террорист-смертник подорвал себя возле комплекса зданий афганского парламента.

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