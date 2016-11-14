В Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли 16 человек

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек погибли и еще 22 пострадали при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в городе Ярим на юго-западе Йемена, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Число жертв бомбардировки в городе Ярим увеличилось до 16 погибших и 22 раненых, все они мирные жители", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, утром в понедельник самолеты нанесли удары по нефтяному терминалу, несколько снарядов попали в автоцистерны с нефтью и газом, что привело к пожару. Кроме того, удару также подвергся северный въезд в город, отметил источник.

Город Ярим находится в провинции Ибб, недалеко от границы провинции Дамар в юго-западной части страны.