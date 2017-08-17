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    СМИ: В Йемене повстанцы-хуситы захватили трех сотрудников посольства США

    В местном офисе ООН по координации гуманитарных вопросов опровергли сообщения о задержании сотрудников отделения

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Йеменские службы безопасности, подчиняющиеся повстанцам-хуситам, задержали и вывезли в неизвестное место трёх сотрудников посольства США в Сане, не предъявив каких-либо обвинений.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее местные СМИ сообщали, что силовики задержали 12 сотрудников ООН и американского посольства в Сане.

    Источник в местном офисе ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опроверг сообщения о задержании сотрудников отделения. 


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