СМИ: В Йемене повстанцы-хуситы захватили трех сотрудников посольства США

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Йеменские службы безопасности, подчиняющиеся повстанцам-хуситам, задержали и вывезли в неизвестное место трёх сотрудников посольства США в Сане, не предъявив каких-либо обвинений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее местные СМИ сообщали, что силовики задержали 12 сотрудников ООН и американского посольства в Сане.

Источник в местном офисе ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опроверг сообщения о задержании сотрудников отделения.





