В Йемене похитили двух сотрудников "Врачей без границ"

Неизвестные боевики похитили в Йемене двух сотрудников международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

Неизвестные боевики похитили в Йемене двух сотрудников международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al Arabiya.

Как утверждают его источники в сфере безопасности, сотрудников организации похитили в районе Эль-Иркейн на востоке провинции Мариб. Нападение было совершено на трассе, соединяющей этот регион с провинцией Шабва. Других подробностей канал не приводит.

11 феврале 2022 года пять сотрудников департамента безопасности ООН были похищены неизвестными вооруженными лицами на юге Йемена, когда возвращались в Аден после выездной миссии. Четверо из них являются гражданами Йемена. 11 августа офис генерального секретаря всемирной организации сообщил, что все они освобождены, состояние их здоровья оценивается как хорошее.