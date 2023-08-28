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В Йемене похитили двух сотрудников "Врачей без границ"

В Йемене похитили двух сотрудников "Врачей без границ" Неизвестные боевики похитили в Йемене двух сотрудников международной гуманитарной организации "Врачи без границ".
Другие страны
28 августа 2023 г. 19:40
В Йемене похитили двух сотрудников Врачей без границ

Неизвестные боевики похитили в Йемене двух сотрудников международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al Arabiya.

Как утверждают его источники в сфере безопасности, сотрудников организации похитили в районе Эль-Иркейн на востоке провинции Мариб. Нападение было совершено на трассе, соединяющей этот регион с провинцией Шабва. Других подробностей канал не приводит.

11 феврале 2022 года пять сотрудников департамента безопасности ООН были похищены неизвестными вооруженными лицами на юге Йемена, когда возвращались в Аден после выездной миссии. Четверо из них являются гражданами Йемена. 11 августа офис генерального секретаря всемирной организации сообщил, что все они освобождены, состояние их здоровья оценивается как хорошее.

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