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СМИ: В Италии возбудили дело против командира потерпевшей крушение у берегов Сицилии яхты

СМИ: В Италии возбудили дело против командира потерпевшей крушение у берегов Сицилии яхты Прокуратура возбудила дело против капитана яхты Bayesian, потерпевшей крушение 19 августа у берегов Сицилии, Джеймса Кэтфилда.
Другие страны
26 августа 2024 г. 11:59
СМИ: В Италии возбудили дело против командира потерпевшей крушение у берегов Сицилии яхты

Прокуратура возбудила дело против капитана яхты Bayesian, потерпевшей крушение 19 августа у берегов Сицилии, Джеймса Кэтфилда.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщают итальянские СМИ.

По информации La Repubblica, капитана судна подозревают в непредумышленном убийстве семи человек.

Ранее газета La Stampa отмечала, что правоохранительные органы изучают роль капитана яхты Кэтфилда в крушении судна у берегов Сицилии.

Парусное судно Bayesian под флагом Великобритании, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло утром 19 августа недалеко от Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, в том числе годовалого ребенка, которого доставили в больницу. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.

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Версия на английском языке Bayesian captain under investigation for shipwreck and manslaughter in Sicily yacht disaster

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