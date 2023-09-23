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В Италии предложили взимать залог с ожидающих решения по убежищу мигрантов

В Италии предложили взимать залог с ожидающих решения по убежищу мигрантов Итальянское правительство предлагает взимать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих решения по запросу о предоставлении убежища, чтобы они могли избежать пребывания в соответствующем центре временного содержания.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 17:39
В Италии предложили взимать залог с ожидающих решения по убежищу мигрантов

Итальянское правительство предлагает взимать залог в размере 4 938 евро с мигрантов, ожидающих решения по запросу о предоставлении убежища, чтобы они могли избежать пребывания в соответствующем центре временного содержания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Il Messaggero.

Это касается выходцев из стран, относящихся к так называемым безопасным. Среди них называются Алжир, Гамбия, Кот д’Ивуар, Марокко, Нигерия и Тунис. Просители убежища из этих стран должны проходить ускоренную процедуру рассмотрения запроса в течение четырех недель. В случае отказа и высылки мигранта деньги будут возвращаться. Как поясняет газета, такой залог должен служить гарантией, что мигрант не покинет страну, с одной стороны, а с другой - минимальной финансовой гарантией в случае разрешения остаться.

В МВД республики разъяснили, что эта мера является альтернативной "административному аресту" и не касается новых центров содержания для мигрантов, которые подлежат репатриации.

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Версия на английском языке Asylum seekers in Italy told to pay to avoid detention

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